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Escenas

Cuando lo real se vuelve fantástico

Sol Titiunik lleva a escena un episodio de neuritis óptica para pensar cómo nuestra visión de lo real puede ser puro artificio.

Alejandra Varela
Por Alejandra Varela
Percepción Expandida Gentileza -

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