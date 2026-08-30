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En un video exhibe el endurecimiento de las condiciones carcelarias para palestinos

El ministro israelí Ben Gvir a una presa palestina: “Se acabaron los campamentos de verano”

El ultraderechista había anunciado la creación de una “instalación de ahorcamiento” y defendió públicamente los asesinatos en Gaza.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista y exconvicto Itamar Ben Gvir. EFE/EPA/Abir Sultan/Archivo
Ben Gvir El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir. EFE

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