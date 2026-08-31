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Córdoba|12

La próxima semana llegarán representantes del Vaticano llegarán la próxima semana a definir el itinerario

Córdoba: León XIV dará misa en el mismo lugar de FAdeA donde se encontró la placa de Juan Pablo II

El Papa celebrará una multitudinaria misa el 10 de noviembre, en el mismo sector donde estuvo instalado el altar de la celebración que Juan Pablo II encabezó en 1987.

La placa que recuerda la misa celebrada por Juan Pablo II en Córdoba en 1987 fue recuperada por FAdeA. Gentileza

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