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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de septiembre

En las efemérides del 2 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

J. R. R. Tolkien murió el 2 de septiembre de 1973.

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