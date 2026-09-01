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La FIA y el ACA impulsan el regreso del Rally Mundial y la Fórmula 1 a la Argentina

“Pensar un 2029-2030 con la Fórmula 1 es algo realista”

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil se mostró optimista con el sueño de los argentinos. Mientras que para 2028 avizora el regreso del WRC a Córdoba.

Facundo Martínez
Por Facundo Martínez
PRENSA ACA
El titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el presidente del ACA, César Carman. PRENSA ACA. PRENSA ACA

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