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El apoyo de Bessent a Milei: “Tenemos una oportunidad en el hemisferio occidental que fue liderada por Argentina”
Antes de reunirse con el ministro de Economía Luis Caputo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos elogió el plan económico de Gobierno.
01 de septiembre de 2026 - 19:06
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Scott Bessent javier milei-23/04/2025
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EFE. EFE
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