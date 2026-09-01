Libertarios en baja: el 31% de los que votaron a Milei ahora desaprueba su gestión

Milei asiste a la Cámara de Diputados durante el informe de Manuel Adorni

AME7568. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 29/04/2026.- El presidente de Argentina, Javier Milei, asiste a la Cámara de Diputados durante el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Matías Martin Campaya

MATIAS MARTIN CAMPAYA. EFE