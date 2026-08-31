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Sin el astro, resta definir la continuidad o no de Scaloni como DT
La Selección del futuro: sin Messi y con muchas dudas
Al perder a su capitán, la Albiceleste tendrá un nuevo status que influirá hasta en lo económico. Con Leo en la cancha, el equipo tenía otro precio.
31 de agosto de 2026 - 22:47
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Sin Messi, habrá que ver que decisión toma Scaloni.
AFP. Odyssey Images via AFP
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