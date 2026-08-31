El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina: la carta, el video y las reacciones y mensajes de despedida

<b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Ángel Di María</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, quien compartió con Lionel Messi buena parte de su recorrido en la Albiceleste y se retiró del equipo nacional después de conquistar la Copa América 2024, dedicó un sentido mensaje al rosarino tras su retirada de la Selección Argentina.</span><span style="white-space: pre-wrap;">“</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Vamos a estarte agradecido toda la vida por ser Argentino por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo. </strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">Por a ver (sic) elegido ser Argentina cuando tranquilamente podías a ver elegido otra cosa. Gracias Capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia”, escribió el futbolista en redes sociales.</span><span style="white-space: pre-wrap;">Di María y Messi tienen un largo recorrido juntos, que incluye las conquistas de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. </span>