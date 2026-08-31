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El País

Acusada de coordinar el ataque contra Nadia Beller

Nueva detención en el caso Cerimedo: imputaron a una supuesta cómplice del intento de femicidio

La Justicia boliviana imputó a María Argentina Rojas Roca como presunta cómplice en el intento de asesinato de Nadia Beller, expareja del consultor político.

María Argentina Rojas
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