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Economía

El patrimonio de Luis Caputo. Depósitos en el exterior por $ 12.400 millones

El hombre de los $19.500 millones

La declaración jurada ante la O.A. del ministro de Economía. Cuenta corriente de u$s 8 millones en el exterior, donde tiene el 95% de sus ahorros

Luis Caputo, ministro de Economía. Su patrimonio, en pesos, se incrementó un 65% en 2025 EMILIANO LASALVIA. AFP

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