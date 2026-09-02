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El Mundo

Human Rights Watch criticó las medidas que propone la ultraderecha en Chile

HRW advirtió que la reforma de seguridad de Kast pone en riesgo los derechos humanos

La organización consideró que el Congreso chileno debería rechazar la reforma, ya que esta pondría en peligro una amplia gama de derechos.

Chile's President Jose Antonio Kast arrives for breakfast at a meeting of the Association of Marketing Executives of Uruguay (ADM) in Montevideo on July 2, 2026. Kast is on official visit in Uruguay. (Photo by Santiago Mazzarovich / AFP)
Jose Antonio Kast La reforma de seguridad está bajo la lupa de las organizaciones humanitarias. AFP. AFP

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