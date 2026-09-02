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Human Rights Watch criticó las medidas que propone la ultraderecha en Chile
HRW advirtió que la reforma de seguridad de Kast pone en riesgo los derechos humanos
La organización consideró que el Congreso chileno debería rechazar la reforma, ya que esta pondría en peligro una amplia gama de derechos.
02 de septiembre de 2026 - 21:21
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Jose Antonio Kast
La reforma de seguridad está bajo la lupa de las organizaciones humanitarias.
AFP. AFP
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