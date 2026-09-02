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El Mundo

En represalia por los bombardeos estadounidenses y las cuatro muertes en una boda

Irán atacó bases de EE.UU. en Medio Oriente y amenaza con una “nueva estrategia”

Los últimos ataques de EE.UU. a Irán dejaron 18 muertos y 68 heridos. El presidente Donald Trump propuso cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “estrecho de Trump”.

This video grab taken from footage released by the Iranian Red Crescent Society on September 2, 2026 shows what it says is the aftermath of US strike on a wedding ceremony in southern Sirik county in Hormozgan province in southern Iran. Iranian forces said on September 2 that they launched attacks on US military targets in the United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain and other countries in the region, vowing "severe" consequences for renewed American attacks on the Islamic republic. (Photo by Iranian Red Crescent / AFP) / - Israel OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / IRANIAN RED CRESCENT SOCIETY " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE - NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS OUTSIDE IRAN/ STRICTLY NO ACCESS BBC PERSIAN/ VOA PERSIAN/ MANOTO-1 TV/ IRAN INTERNATIONAL/RADIO FARDA - AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem, and several neighboring countries. Since the start of the conflict, journalists have been working under increasingly restrictive conditions. Authorities in several countries have limited reporters' movements, photo and live video coverage from sensitive locations. Some governments and armed groups have banned images of missile or drone strikes and other security-related sites. /
guerra Bombardeo de Estados Unidos en una boda en Hormozgan, sur de Irán. AFP. AFP

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