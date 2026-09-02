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Juan Román Riquelme: “No soy un chorro ni un corrupto”

El presidente de Boca se refirió a la actualidad del club, en la previa al duelo contra Vélez por Copa Argentina. “Nosotros prometemos y cumplimos”, afirmó.

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