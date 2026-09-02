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Jornada templada

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 2 de septiembre

Se espera una temperatura máxima de 23 grados en la Ciudad.

Se esperan 23 grados en el AMBO

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