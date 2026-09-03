Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Prestadores en crisis por las montos sin actuaización

4100 pacientes en grave peligro

Brasilia (DF), 04/03/2024 - Los pacientes con sospecha de dengue reciben atención en una unidad establecida en la administración de Ceilândia, en el Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Desde 2024, Pami sólo aumentó 17% la prestación de diálisis. Marcelo Camargo/Agência Brasil. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Últimas Noticias

El ex fiscal fue detenido por manejo irregular de fondos judiciales

El largo recorrido de Mariano Ríos Artacho

LICEO

“Estamos en una crisis casi terminal”, advierte Apyme

La industria cae por este modelo

TRANSPORTE

Para compartir los taxis

Exclusivo para

Messi, el duelo del héroe y del Padre

El lugar del Otro en nosotros

Por Sergio Zabalza
La campaña que lanzó Kicillof

El mapa de afiliaciones del PJ bonaerense: más mujeres y sumar jóvenes, el desafío

Por María Belén Robledo
El ministro negó problemas con el endeudamiento privado y en la actividad industrial

Caputo solo oye halagos del G-20

El Gobierno busca bloquear la sesión del 9 de septiembre en Diputados

La oposición presiona para discutir el endeudamiento familiar en el Congreso

Por Eva Moreira

El País

El hecho había ocurrido en marzo de 2025

La causa de las valijas tuvo como destino el archivo

Por Irina Hauser
Hablaron de derechos indígenas y medioambiente

Lula recibió a Leonardo DiCaprio en Brasilia

Los trabajadores universitarios profundizarán el plan de lucha tras el magro ofrecimiento de aumento del 3 por ciento

“Lo que ofreció el Gobierno es una falta de respeto”

"1976. Ecos de la memoria", de interés cultural

Reconocimiento a la memoria

Economía

Relevamiento del CEPA sobre el retroceso industrial en la era Milei

Políticas antiindustriales

Por Mara Pedrazzoli
El ministro negó problemas con el endeudamiento privado y en la actividad industrial

Caputo solo oye halagos del G-20

En plena crisis, el Gobierno de Milei le dio la espalda a las fábricas

El amargo cumpleaños de la industria argentina

Por Leandro Renou
El piso salarial será de 383.800 pesos en septiembre

Ni el mínimo esfuerzo por mejorar los ingresos

Sociedad

Inconvenientes en la acreditación de saldo

SUBE advirtió por problemas con las recargas: qué pasó y cuándo se solucionará

Intento de femicidio en Rosario

Intentó degollar a su novia, falló y se entregó

Establece un perímetro cerrado para los delincuentes en la totalidad de los accesos al distrito

Soledad Martínez levantó un “Muro Digital” en Vicente López

Otermín encabezó el acto del Día de la Industria junto a empresarios de Lomas de Zamora

Deportes

Eliminó a Vélez por esa vía en la Copa Argentina

Boca y su romance con los penales, interminable

Por los octavos de final, en Córdoba

Boca vs Vélez hoy en vivo por la Copa Argentina: el partido, minuto a minuto

Sólidas actuaciones de los argentinos

Habrá Etcheverry-Navone en tercera ronda del US Open

Propuesta de la AFA como reconocimiento al excapitán de la Selección

Minuto de aplausos para Messi