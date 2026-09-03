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El País

Los trabajadores universitarios profundizarán el plan de lucha tras el magro ofrecimiento de aumento del 3 por ciento

“Lo que ofreció el Gobierno es una falta de respeto”

Luego de la “vergonzosa” propuesta de aumento a docentes de educación Superior y el paro realizado, todas las federaciones rechazaron la propuesta y planean nuevas medidas.

Paro universidad , facultad de ingenierìa.
Las federaciones coincidieron en rechazar la propuesta de un 3 por ciento. Adrian Perez

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