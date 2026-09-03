La iniciativa busca disputar el abastecimiento de las islas a Uruguay
“Es un acuerdo entre privados”: el alcalde de Punta Arenas desafía a Milei con una ruta comercial a Malvinas
En diálogo con Página/12, Claudio Radonich defendió la nueva conexión marítima con Puerto Argentino y buscó despegarla de cualquier implicancia diplomática. El proyecto apunta a disputar el negocio del abastecimiento de las islas y llega justo cuando Javier Milei y José Antonio Kast ratificaron su sintonía sobre la cuestión Malvinas.