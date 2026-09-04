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Los dos equipos están luchando por permanecer en Primera División
Sarmiento venció a Estudiantes de Río Cuarto y se llevó un triunfo clave
Los de Junín se ubican terceros en la zona B con 12 puntos, mientras que el conjunto cordobés quedó decimotercero con seis.
04 de septiembre de 2026 - 22:29
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Sarmiento sumó tres unidades muy importantes.
PRENSA SARMIENTO DE JUNIN
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Sarmiento de Junín
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