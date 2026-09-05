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El Mundo

Irán respondió con ataques contra seis embarcaciones

EE.UU. bombardeó tres petroleros iraníes

El Centcom afirmó que los barcos alcanzados formaban parte de una red clandestina que financia al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a sus aliados regionales.

Petrolero iraní en un ataque de Estados Unidos REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/9/2026
Ataque de Estados Unidos a un buque petrolero iraní. EuropaPress. CENTCOM

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