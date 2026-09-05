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Tras el fatal accidente natural en la frontera con Nepal
Las lluvias torrenciales en China provocaron el deslave de un pueblo: hay un muerto y 11 desaparecidos
El desastre ocurrió tras el paso del tifón Saudel, que ya había impactado a más de 161.000 personas en la provincia.
05 de septiembre de 2026 - 15:18
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Un muerto y 11 desaparecidos por un deslizamiento de tierra en China.
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