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El País

La Corte ratificó el fallo de ocho años de prisión al exgobernador de Entre Ríos

Sergio Urribarri quedó detenido tras la confirmación de su condena

Ingresó a la Alcaidía de Paraná, al igual que otros dos condenados. La condena confirmada por el máximo tribunal es de 2022 por desvío de fondos públicos.

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Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos. Leandro Teysseire

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