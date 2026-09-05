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Fue por impulso de países africanos en la ONU que están empequeñecidos

Los mapamundis reflejarán mejor las proporciones

El sur se agrandará en el nuevo planisferio. Será una representación cartográfica más fiel al tamaño real de los continentes. Especialistas elogian la nueva visión.

planisferio Equal Earth
El nuevo mapamundi será más proporcionado. Imagen Web

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