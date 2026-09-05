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50 Años del Golpe
A 50 años del golpe
Una jornada para abordar las violencias contra las infancias en dictadura
El legislador Andrés La Blunda organizó un conversatorio en el que participaron víctimas, sobrevivientes, jueces y fiscales.
05 de septiembre de 2026 - 10:54
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Jornada sobre infancias
Andrés La Blunda
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