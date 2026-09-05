Anulan el juicio contra Lindsay Clancy

Lindsay Clancy

(L/R) Defendant Lindsay Clancy and her attorney Kevin Reddington listen as the judge declares a mistrial at the conclusion of Clancy's murder trial at the Plymouth County Superior Court in Plymouth, Massachusetts, on September 4, 2026. Judge William Sullivan declared a mistrial on Friday in the high-profile trial of an American woman who killed her three young children after a jury was unable to reach a unanimous verdict in a case that cast a spotlight on maternal mental heath. Lindsay Clancy, 36, acknowledged strangling Cora, five, Dawson, three, and Callan, eight months, but claimed she was suffering from postpartum psychosis, excusing her from criminal responsibility. After seven days of deliberations the 12-member jury was unable to reach unanimity, as required in criminal proceedings in the United States. A single juror opposed finding Clancy not guilty by reason of insanity. (Photo by Greg Derr / POOL / AFP)

GREG DERR. AFP