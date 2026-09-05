Nicolangelo Gelormini: “El cuerpo es el elemento de aprobación social”

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El realizador presenta en el Ciclo de Cine Italiano su segundo largometraje de ficción: un universo deliberadamente exagerado que gira sobre la soledad y el individualismo de esta era.
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Oscar Ranzani
05 de septiembre de 2026 - 03:01
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"Los jóvenes de hoy están acostumbrados a vivir la vida a través del individualismo."
Leandro Teysseire
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