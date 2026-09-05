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El debate por las candidaturas en el peronismo
El MDF y el Frente Renovador defendieron las PASO en plenarios regionales
En Saladillo el kicillofismo pidió que los candidatos no se definan en “escritorio” y haya una unidad “de abajo hacia arriba”. En Junín, los renovadores levantaron una candidatura de Massa.
Por
Andres Miquel
05 de septiembre de 2026 - 23:15
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Plenario del MDF Saladillo
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