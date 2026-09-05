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Buenos Aires|12

Nuevo golpe a una comunidad derrumbada por la falta de obra pública y privada

Otra cantera que avanza con los despidos en Olavarría

Galasur ya despidió a 19 trabajadores y nadie sabe qué pasará el lunes. Endeuda, ya no se pudo mantener a flote y vendió piedra por adelantado.

Por Andres Miquel
CAPTURA VIDEO Colonia San Miguel Canteras Olavarria
La ctividad en las canteras de Olavarria, una de las más golepadas por el modelo libertario. CAPTURA VIDEO

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