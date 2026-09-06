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La provincia de Córdobam bajo un manto frío
El Cerro Champaquí amaneció cubierto de nieve tras una intensa nevada
La montaña más alta de la provincia de Córdoba quedó bajo un manto blanco luego de la nevasca, iniciada durante el mediodía de ayer y se extendieron durante la tarde y la noche.
06 de septiembre de 2026 - 19:55
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La nieve llegó al Cerro Champaquí, el pico más alto de la provicia de Córdoba.
Rafael Di Marco @dimarcorafael
Temas en esta nota:
Córdoba
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