Entrevista a Virginia Franganillo: "Tenemos una oportunidad histórica"
El Acuerdo por los Cuidados, una apuesta por el sostenimiento de la vida
En los últimos años y sobre todo después de la pandemia por Covid19, se pusieron sobre la mesa la cuestión de los cuidados: todo ese sostenimiento del sistema productivo que se carga en los hombros de quienes asisten a personas mayores, niñeces, personas con discapacidad. Cómo sería un Estado que atienda a esa línea de la economía que también hace a una patria grande.