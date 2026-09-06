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Cultura

Recital en el Movistar Arena

Fatboy Slim: la retroalimentación energética entre artista y público

En su nueva visita a Buenos Aires, el legendario productor y DJ hizo del “sample” una notable herramienta creativa. Y hasta hubo lugar para homenajes al Indio Solari y a Lionel Messi.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
fatboy slim
Fatboy Slim le inyectó groove a la noche porteña. IGNACIO ARNEDO

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Raúl Castro reapareció a los 95 años en un acto en Cuba

En la Argentina, hay cada vez más deudores

Audiencia ciudadana contra el hostigamiento de las agencias de cobranza

Con Milei, el mínimo, vital y móvil perdió el 40,8%

Destrucción acelerada del salario

Dolores reinauguró su Teatro Unione restaurado, con nuevos equipos y muchos proyectos

Un faro de 150 años

Por Omar Alfonzo

El País

Desconcierto por la galtierización libertaria

Internas en la Cancillería: Nadie cree en el supuesto giro malvinero de Javier Milei

Por Raúl Kollmann
Vuelve a presidir una reunión de gabinete

Milei retoma esta semana la puesta en escena de patriotismo ante la malaria económica

Por Melisa Molina
La tensión interna no afloja

Las tribus del peronismo arman su juego con la mira puesta en una PASO

Por Paula Marussich
Patriotismo de la noche a la mañana

El Galtieroide

Por Eduardo Aliverti

Economía

Con Milei, el mínimo, vital y móvil perdió el 40,8%

Destrucción acelerada del salario

Una hoja de ruta para la Argentina después de Milei. Foro en la UBA

La industria y el trabajo como ejes de gestión

Por Mara Pedrazzoli
Internismo recargado entre Sturzenegger y Caputo, con el establishment en guardia

El “Coloso”, el trader y el deja vú de la crisis PRO

Por Leandro Renou
El proyecto británico israelí que creció durante los últimos años sin sanciones ni advertencias

Malvinas, petróleo, silencio cómplice y gritos tardíos

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

En la Argentina, hay cada vez más deudores

Audiencia ciudadana contra el hostigamiento de las agencias de cobranza

Agredió y empujó a otros pasajeros

Un hombre terminó atado en un vuelo estadounidense por decir insultos racistas y homofóbicos

China registra 43 muertos y 519 desaparecidos; Nepal, 1.341 y 4.996

Actualizan el balance de víctimas del deslave en el Himalaya

Los excombarientes reaccionan al giro de 180 grados de Milei sobre la soberanía de las islas

“El saco de Malvinas le queda muy grande”

Por Euge Murillo

Deportes

El equipo de Avellaneda derrotó a Central Córdoba

Independiente tomó un poco de aire en Santiago del Estereo

Por Juan José Panno
El local Alex Michelsen le ganó en tres sets

El platense Etcheverry quedó eliminado en el Abierto de Estados Unidos

Contra Defensa y Justicia

Torneo Clausura: Lanus volvió a ganar con un gol raro de Izquierdoz

Antonelli logró un triunfo histórico en el Gran Premio de Italia

Un despiste hizo llorar a Colapinto en Monza

Por Malva Marani