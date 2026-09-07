30A: honrar a nuestrxs desaparecidxs, volver a pedir por ellxs
Mujeres y disidencias desaparecidas en dictadura y democracia
El 30 de agosto es reconocido por la ONU desde diciembre del 2010 como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha en la que se busca concientizar sobre el significado de este modo de violencia estructural, y se reivindica a quienes han luchado –especialmente familiares de desaparecidos/as- contra estas prácticas siniestras. Queremos abordar algunos aspectos específicos vividos por mujeres y disidencias que sufrieron o sufren desaparición forzada, en dictaduras o en estas restringidas democracias .