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El País

Rumbo a la visita del Papa destacaron el drama de las familias endeudadas de Argentina

La Iglesia defendió la justicia social y cruzó al modelo del ajuste

En el documento final de la Semana Social en Córdoba, la Pastoral Social llamó a priorizar la justicia social y el bien común a poco más de dos meses de la llegada del papa León XIV.

Washington Uranga
Por Washington Uranga
Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal. archi

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