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El Mundo

El acoso a la isla de la administración Trump, con medidas contra empresas y políticos

Rubio, las sanciones de EE.UU. y su teoría de Cuba como estado fallido

Washington intensifica el bloqueo y financia la propaganda anticubana, justificando las medidas como un castigo al gobierno, pero perjudicando gravemente a la población.

Gustavo Veiga
Por Gustavo Veiga
WASHINGTON (USA), 03/09/2026.- US Secretary of State Marco Rubio prepares to speak at the launch of the Foundry School at the Donald J. Trump Institute of Peace in Washington, DC, USA, 03 September 2026. The Foundry School is a Trump Administration initiative to train future 'entrepreneurs, engineers, technicians, and industrial leaders.' EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Trump. EFE. EFE

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