“Siempre la deuda es de la Nación en ir al interior a este tipo de muestras”, afirmó el titular de la Sociedad Rural de Río Cuarto
Expo Rural de Río Cuarto: Moyetta destacó la histórica concurrencia y apuntó a la ausencia de funcionarios nacionales
Más de 150 mil personas visitaron la tradicional muestra del sur cordobés. El presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto dijo que “más que convertirse en un lugar de negocios agropecuarios, la muestra se convirtió en un lugar de la familia, de los universitarios, de los niños, de los jubilados”.