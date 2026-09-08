Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

FUTBOL. Pasajes para ver a Central contra Estudiantes

Canayas a Santiago en micro o avión

Estadio MAdre de ciudades Santiago del estero
Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero Gentileza -

Últimas Noticias

El Indec midió bajas en la comparación mensual y anual

El ladrillo sigue para abajo

La causa por lesiones graves a la salud de Silvina Luna y Stefanía Xipolitakis

Ordenaron la detención de Anibal Lotocki

La producción manufacturera cayó 4,9 por ciento interanual en julio y no encuentra piso

Deterioro y crisis industrial

Tras el escándalo de Fernando Cerimedo

“Si creen que les he fallado díganme el día y la hora para que me cuelguen”, dijo el vice de Bolivia

Exclusivo para

Discapacidad y endeudamiento

Pese al intento de boicot del Gobierno, la oposición ratificó la sesión del miércoles

A 40 años del disco "Consumación o consumo"

Fricción: el malentendido de la vanguardia de los ’80

Por Yumber Vera Rojas
La extremista Alternativa para Alemania busca aliados tras el gran triunfo en esa región

La izquierda puede ser clave para que la ultraderecha forme gobierno en Sajonia-Anhalt

La mayoría podría encogerse hacia 2100

Revelan cómo el calentamiento de los océanos modificará el tamaño de animales marinos

Por Pablo Esteban

El País

"Miren qué linda quedó", dijo Julián Bussetti

Un concejal del PRO tapó un mural de Cristina en Mar del Plata

Tierra del Fuego busca controlar la logística a las islas

Milei prioriza el petróleo de Malvinas y pasa por alto la ruta comercial de Punta Arenas

Por Natalia López Gómez
Simuló un concubinato para no perder el haber

La tramoya del represor Azic para seguir cobrando la jubilación

Por Luciana Bertoia
Ahora se suman "15 sujetos adicionales"

El Gobierno amplió las sanciones a quienes operan sin permiso en las Malvinas

Economía

El Indec midió bajas en la comparación mensual y anual

El ladrillo sigue para abajo

La producción manufacturera cayó 4,9 por ciento interanual en julio y no encuentra piso

Deterioro y crisis industrial

Menos ciencia e investigación

Motosierra a lo esencial

El ajuste de Milei en las universidades llevó a un nuevo paro

El salario docente sigue 22 por ciento abajo

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

La causa por lesiones graves a la salud de Silvina Luna y Stefanía Xipolitakis

Ordenaron la detención de Anibal Lotocki

Lecturas para anticipar el mundo tecnológico que viene

Diez libros para entender la inteligencia artificial

Fue sentenciado a ocho años de prisión

Ordenaron la detención del médico Aníbal Lotocki por estafa y lesiones graves

La denuncia es de noviembre del 2025, pero recién se difundió ahora

Investigan el faltante de ampollas de fentanilo y propofol en un hospital de Rawson

Deportes

Asistencias de Lautaro Martínez y Enzo Fernández

Arrancó la Champions League: ganaron el Real Madrid y el Manchester City

El recuerdo del antecesor de Kimi Antonelli en Monza

Fórmula 1: Lulù, el piloto que vivió demasiado rápido

Por Malva Marani
El ya excapitán de la Selección irá por su novena conquista

Están nominados: Messi y Lautaro Martínez, candidatos al Balón de Oro

Batieron a Brasil y clasificaron al próximo Mundial de fútbol para ciegas

Las Murciélagas se consagraron campeonas de la Copa América