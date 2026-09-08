Las Murciélagas se consagraron campeonas de la Copa América

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08 de septiembre de 2026 - 20:46
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Copa América de fútbol para ciegas.
Las Murciélagas salieron campeonas en San Pablo ante Brasil.
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