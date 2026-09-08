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La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 8 de septiembre de 2026
El precio del dólar oficial y de los dólares financieros. En directo, todas las modificaciones de la jornada cambiaria.
08 de septiembre de 2026 - 11:50
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Dafne Gentinetta
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