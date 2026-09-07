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Con poco viento a favor, el Gobierno quiere discutir la eliminación de las PASO

Santilli corre en busca de apoyos y Bullrich se encapricha en avanzar con el debate que pretende eliminar o suspender las primarias en 2027.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 27 de agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina.
Sesion ordinaria del Senado de la Nacion. Juan Carlos Cardenas / Comunicac. Juan Carlos Cardenas / Comunicac

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