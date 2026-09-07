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Víctimas de hostigamiento por deudas
“Hay que elegir entre comer o endeudarse”
En la audiencia, que se realizó en la Legislatura porteña, participaron unos 300 damnificados por el feroz endeudamiento y por el violento acoso de las agencias de cobranzas. Un proyecto para regular el cobro de deudas.
07 de septiembre de 2026 - 23:47
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Audiencia en la Legislatura por las víctimas de hostigamiento por deudas.
JorgeLarrosa
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