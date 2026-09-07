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Inflación de agosto 2026: las consultoras esperan que quede por debajo del 2%
El Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectó una suba del 1,7% para el mes. Las estimaciones privadas van del 1,4% al 1,9%, después del 2,1% registrado en julio.
07 de septiembre de 2026 - 19:58
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