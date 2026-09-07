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El País

Aumentaron los gastos logísticos

Suspender las PASO no salió tan barato como prometió Milei: el ahorro fue solo del 3%

Aunque hubo reducciones en impresión de boletas y seguridad, estos montos fueron compensados por mayores gastos en logística.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES MAYO 17 El presidente Javier Milei volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke” en el plano internacional
Javier Milei noticias argentinas

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