Decenas de robots “protestan” contra el uso descontrolado de la IA en Polonia

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07 de septiembre de 2026 - 21:19
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Robot Polonia
Robots humanoides y cuadrúpedos reclaman en la calle la regulación de la IA.
SERGEI GAPON. AFP
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