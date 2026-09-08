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El País

Preocupación en el entorno del consultor

Cerimedo irá a la cárcel más dura de Bolivia

Los abogados de Fernando Cerimedo le confirmaron a Página/12 que el consultor será trasladado este martes al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, a 4.000 metros de altura.

Por Raúl Kollmann
Police officers transfer close advisor of President Rodrigo Paz, Argentine Fernando Cerimedo
Fernando Cerimedo será trasladado. RODRIGO URZAGASTI. AFP

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