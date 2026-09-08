Comienza una nueva Champions League: todos los argentinos que la ganaron

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La Liga de Campeones de Europa regresará con más de 20 futbolistas nacionales en competencia. Desde Di Stéfano a Messi, un repaso por los compatriotas que se quedaron con la “Orejona”.
08 de septiembre de 2026 - 17:50
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UEFA Champions League final - PSG vs Arsenal
Budapest (Hungary), 30/05/2026.- Players of PSG celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. (Liga de Campeones, Hungría) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI
ANNA SZILAGYI. EFE
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