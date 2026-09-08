Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Salta|12
Jujuy: el atractivo de los vinos
Crece la oferta turística en el norte argentino
Una empresa lanzó una propuesta de circuito por bodegas para degustar vinos de valles templados y de altura extrema.
Por
Analía Pérez
08 de septiembre de 2026 - 03:22
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Choque y Yanson
Analía Pérez
Temas en esta nota:
Jujuy
Turismo
Últimas Noticias
Sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación
Casi 6 de cada 10 salteños están endeudados y en los barrios populares la mora ya supera el 76%
Por
Maira López
"El principal consejo es fijarse en el costo financiero total"
Créditos y deudas: especialista explicó qué deben tener en cuenta los usuarios
La concesionaria reconoció la deuda con las prestadoras y afirmó que gestiona fondos en el gobierno
SAETA intimó a transportistas a cumplir con el servicio
Jujuy: el atractivo de los vinos
Crece la oferta turística en el norte argentino
Por
Analía Pérez
Exclusivo para
A 40 años del disco "Consumación o consumo"
Fricción: el malentendido de la vanguardia de los ’80
Por
Yumber Vera Rojas
Discapacidad y endeudamiento
Pese al intento de boicot del Gobierno, la oposición ratificó la sesión del miércoles
La extremista Alternativa para Alemania busca aliados tras el gran triunfo en esa región
La izquierda puede ser clave para que la ultraderecha forme gobierno en Sajonia-Anhalt
La mayoría podría encogerse hacia 2100
Revelan cómo el calentamiento de los océanos modificará el tamaño de animales marinos
Por
Pablo Esteban
El País
Discapacidad y endeudamiento
Pese al intento de boicot del Gobierno, la oposición ratificó la sesión del miércoles
Víctimas de hostigamiento por deudas
“Hay que elegir entre comer o endeudarse”
La causa de las coimas en Discapacidad
Spagnuolo intentó, pero no pudo impedir el pertiaje de sus audios en Andis
Por
Irina Hauser
El proyecto oficial se pondrá a prueba en el Congreso
Cuál es la estrategia opositora para desnudar el giro malvinero de Milei
Por
Matías Ferrari
Economía
El sábado, cámaras empresarias debatieron el apoyo al Gobierno por Malvinas
Fiebre de comunicados por la noche
Un plan equivocado, que genera sufrimiento innecesario en la sociedad
Encuestas críticas sobre la economía de Milei
Detallado informe de la Unión Industrial Argentina
No frena el deterioro industrial
El miércoles se define la nueva conducción de la entidad
Elecciones en la Sociedad Rural
Sociedad
La app debe pagar una multa por compartir datos de sus usuarios sin su consentimiento
Grindr afronta una millonaria compensación
Desde el inicio del servicio
Demoras y cancelaciones en los trenes Roca, Mitre y Sarmiento: miles de personas afectadas
Habló de "riesgo existencial" para la humanidad
Regular la inteligencia artificial: la ONU pide actuar “antes de que sea demasiado tarde”
Organismos de Infancias y DD.HH.
Piden la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Insua vuelve al caos de San Lorenzo
Por
Daniel Guiñazú
Diálogo exclusivo con Evelina Cabrera, exfutbolista, entrenadora y dirigente
“Hay muchas mujeres trabajando para el desarrollo del deporte”
Por
Florencia Castro
Este martes, tras cerrar la fase de grupos con puntaje ideal
Las Murciélagas enfrentan a Brasil en la final de la Copa América en San Pablo
Francisco Cerúndolo también se despidió en octavos de final
US Open: ni un argentino en Nueva York