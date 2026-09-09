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Rosario|12

CIUDAD. La Justicia Federal indaga hechos de "corrupción" en las terminales portuarias

Del puerto a los tribunales por presunto lavado

Dos hijos y la pareja del financista Gustavo Shanahan, condenado por narcotráfico, fueron detenidos en una nueva causa.

Gustavo Shanahan en juici federal-06/06/2025
Gustavo Shanahan en juicio federal. Sebastián Vargas

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