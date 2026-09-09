Volvió Julián Álvarez, pero el gol lo puso Mac Allister

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El Liverpool derrotó al Atlético de Madrid en la Champions League
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09 de septiembre de 2026 - 21:16
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Duelo de Selección Argentina en Anfield.
EFE. EFE
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