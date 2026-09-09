El documental que investiga el asesinato de un ex SS nazi en Mendoza
El documental Brücher: Crónica Botánica Inaudita, codirigido por Mariana Guzzante y Camila Menéndez, reconstruye el asesinato de Heinz Brücher, un científico alemán que integró las SS y el aparato científico del Tercer Reich y que terminó sus días en un pueblo de Mendoza. Brücher tuvo su estreno nacional en el 38° Festival La Mujer y El Cine y combina investigación periodística, misterio y memoria histórica para indagar en los vínculos entre ciencia, nazismo y las semillas como recurso estratégico de la humanidad.