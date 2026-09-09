Los bancos y fintech no quieren que el Congreso frene los intereses usurarios

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Ante la comisión de Finanzas de Diputados sostuvieron que se trata de “un acuerdo entre privados” y hasta dijeron que la mora está bajando. El rechazo opositor.
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Eva Moreira
09 de septiembre de 2026 - 01:07
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